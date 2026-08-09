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Akdeniz
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8 immobilienobjekte total found
Geschäft 300 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 300 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 300 m²
$17,44M
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Geschäft 350 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 350 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 350 m²
Etagenzahl 5
Geschäft mit hohen Mieteinnahmen in Mersin zu verkaufen Mersin ist eine der wichtigsten Hafe…
$684,204
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Geschäft 2 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 2 m²
Mezitli, Türkei
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 2 m²
Stockwerk 1
$162,77M
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TekceTekce
Geschäft 308 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 308 m²
Akdeniz, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 308 m²
$16,28M
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Geschäft 195 m² in Akdeniz, Türkei
Geschäft 195 m²
Akdeniz, Türkei
Fläche 195 m²
$15,99M
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Geschäft 2 m² in Yenişehir, Türkei
Geschäft 2 m²
Yenişehir, Türkei
Fläche 2 m²
$23,25M
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Geschäft 135 m² in Mezitli, Türkei
Geschäft 135 m²
Mezitli, Türkei
Fläche 135 m²
$9,65M
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Geschäft 140 m² in Karaisali, Türkei
Geschäft 140 m²
Karaisali, Türkei
Fläche 140 m²
$6,98M
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Eigenschaftstypen in Mersin

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