Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ägäisregion
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Ägäisregion, Türkei

;
Izmir
4
Aydin
5
Mugla
3
Efeler
3
Geschäft Löschen
Alles löschen
12 immobilienobjekte total found
Geschäft 100 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 100 m²
Fethiye, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Geschäfte mit hohem Einkommenspotenzial und starker Kundschaft in Hisarönü, dem Herzen von Ö…
$319,616
Eine Anfrage stellen
Geschäft 163 m² in Konak, Türkei
Geschäft 163 m²
Konak, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien an der Hauptstraße in einem gemischt genutzten Komplex in Konak İzmir Die …
$961,160
Eine Anfrage stellen
Geschäft 137 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 137 m²
Efeler, Türkei
Fläche 137 m²
$1,08M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 40 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 40 m²
Efeler, Türkei
Fläche 40 m²
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 78 m² in Kuşadası, Türkei
Geschäft 78 m²
Kuşadası, Türkei
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/5
Geschäfte in einer eleganten Nachbarschaft innerhalb eines Komplexes in Kuşadası Kuşadası li…
$251,162
Eine Anfrage stellen
Geschäft 66 m² in Bodrum, Türkei
Geschäft 66 m²
Bodrum, Türkei
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
Hochwertige Gewerbeeinheiten in hervorragender Lage mit modernem Design in Konacık Dieses ge…
$947,280
Eine Anfrage stellen
Geschäft 44 m² in Fethiye, Türkei
Geschäft 44 m²
Fethiye, Türkei
Fläche 44 m²
Etagenzahl 2
Geschäft mit hohem Gewinnpotenzial in der belebtesten Gegend von Fethiye Çalış Çalış, eine d…
$293,651
Eine Anfrage stellen
Geschäft 194 m² in Sinirteke, Türkei
Geschäft 194 m²
Sinirteke, Türkei
Fläche 194 m²
$2,88M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 388 m² in Konak, Türkei
Geschäft 388 m²
Konak, Türkei
Fläche 388 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien in einem prestigeträchtigen Komplex in Konak İzmir Die Gewerbeimmobilien b…
$2,61M
Eine Anfrage stellen
Geschäft 63 m² in Bayraklı, Türkei
Geschäft 63 m²
Bayraklı, Türkei
Fläche 63 m²
Genießen Sie das Privileg der Folkart Towers Residence mit Ihrer Familie und Ihren Lieben. D…
$159,428
Eine Anfrage stellen
Geschäft 84 m² in Bayraklı, Türkei
Geschäft 84 m²
Bayraklı, Türkei
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/47
Gewerbeimmobilien mit Mietern an einer Hauptstraße in Izmir Bayraklı Die Gewerbeimmobilien z…
$885,615
Eine Anfrage stellen
Geschäft 115 m² in Efeler, Türkei
Geschäft 115 m²
Efeler, Türkei
Fläche 115 m²
$4,88M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Ägäisregion

gewerbeimmobilien
restaurants
hotels
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen