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Restaurants in Ägäisregion, Türkei

Izmir
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Bornova
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5 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 263 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 263 m²
Bornova, Türkei
Fläche 263 m²
Stockwerk 1/28
Gewerbeflächen an einer Hauptverkehrsstraße in Bornova İzmir Die Gewerbeflächen befinden sic…
$893,751
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Restaurant, Café 310 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 310 m²
Bornova, Türkei
Fläche 310 m²
Stockwerk 1/12
Gewerbeimmobilien in einem Projekt mit einer Ladenpassage in İzmir Bornova Die Geschäfte bef…
$1,21M
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Restaurant, Café 347 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 347 m²
Bornova, Türkei
Fläche 347 m²
Stockwerk 1/12
Gewerbeimmobilien in einem Projekt mit einer Ladenpassage in İzmir Bornova Die Geschäfte bef…
$1,29M
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Restaurant, Café 163 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 163 m²
Bornova, Türkei
Fläche 163 m²
Stockwerk 1/16
Gewerbeimmobilien in einem Komplex in İzmir Bornova Die Gewerbeimmobilien befinden sich in B…
$910,022
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Restaurant, Café 202 m² in Bornova, Türkei
Restaurant, Café 202 m²
Bornova, Türkei
Fläche 202 m²
Stockwerk 1/16
Gewerbeimmobilien in einem Komplex in İzmir Bornova Die Gewerbeimmobilien befinden sich in B…
$1,18M
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