Anlageimmobilien in Ägäisregion, Türkei

Aydin
4
5 immobilienobjekte total found
Investition 140 m² in Didim, Türkei
Investition 140 m²
Didim, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
$16,59M
Investition 150 m² in Kardeskoy, Türkei
Investition 150 m²
Kardeskoy, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
$928,178
Investition 2 m² in Cayyuzu, Türkei
Investition 2 m²
Cayyuzu, Türkei
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 m²
Etagenzahl 1
$1,51M
Investition 4 m² in Yanikkoy Mahallesi, Türkei
Investition 4 m²
Yanikkoy Mahallesi, Türkei
Fläche 4 m²
$4,79M
Investition 160 m² in Didim, Türkei
Investition 160 m²
Didim, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
$16,65M
