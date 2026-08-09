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Hotels in Ägäisregion, Türkei

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Izmir
3
Mugla
6
Bodrum
5
Konak
3
10 immobilienobjekte total found
Hotel 30 m² in Ölüdeniz, Türkei
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Türkei
Fläche 30 m²
Etagenzahl 3
Das Projekt befindet sich im Stadtteil Hisaroniu von Fethiye. Diese Gegend ist die nächste W…
$257,249
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INEST HOMES
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Hotel in Bodrum, Türkei
TOP TOP
Hotel
Bodrum, Türkei
Mini-Hotel zum Verkauf auf der ersten Linie des Meeres in BodrumAngebot zum Verkauf Mini-Hot…
$2,91M
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Immobilienagentur
Hayat
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Hotel 10 m² in Konak, Türkei
Hotel 10 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 10 m²
Stockwerk 3/4
4★ Hotel Anlageprojekt in Izmir unter Wyndham ManagementErster Standort und Schlüsselwettbew…
$35,000
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Immobilienagentur
Hotel Invest
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TekceTekce
Hotel 56 m² in Konak, Türkei
Hotel 56 m²
Konak, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Etagenzahl 2
InvestitionsvorschlagApartmenthotel auf der ersten Linie in Yalykavak (Bodrum)In einem der b…
$11,81M
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Hotel 40 m² in Konak, Türkei
Hotel 40 m²
Konak, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Radisson HotelzimmerDas Zimmer kann als Ganzes oder in Anteilen von 0,25% (1/4) und 0,50 (1/…
$133,400
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² in Bodrum, Türkei
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Türkei
Zimmer 384
Fläche 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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Hotel in Bodrum, Türkei
Hotel
Bodrum, Türkei
Präsentiert zum Verkauf Hotel, befindet sich an der ersten Küste in der Ortschaft Bodrum.Bod…
$5,00M
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Hotel 40 m² in Bornova, Türkei
Hotel 40 m²
Bornova, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Hotelzimmer im RadissonSie können ein Zimmer als Ganzes oder in Anteilen von 0,25 % (1/4) un…
$37,500
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