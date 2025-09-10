Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. la Marina Baixa
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
19 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Maisonette zum Verkauf direkt am Strand von Poniente in Benidorm Paseo Tamarindos, bei deren…
$1,92M
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Semi-detached house in Polop of 89 m2 built on a 200 m2 plot with incredible open views of t…
$213,642
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Townhouse in a closed urbanization with a pool and comuunity areas.  2 bedrooms with built-i…
$249,321
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Eine Reihe von ein- und zweistöckigen Villen mit privatem Garten, großen Terrassen mit spekt…
$651,771
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Beautifully presented modernised house located in the urbanisation of Residents Park Cautiva…
$204,966
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Nieuwbouw halfvrijstaande woning zal gelegen zijn in de exclusieve urbanisatie Sierra Cortin…
$576,119
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schönes Stadthaus mit schöner Aussicht in La Nucia. Auf einer bebauten Fläche von 169m2 ve…
$487,664
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$322,009
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Fantastisches zweistöckiges Stadthaus in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftsgärten und Swimmi…
$659,435
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Homes with 3 bedrooms with 2 bathrooms, large terraces and solarium. Pool and parking space …
$447,300
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Eine Reihe von ein- und zweistöckigen Villen mit privatem Garten, großen Terrassen mit spekt…
$517,925
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 94 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN POLOP Schöne Doppelhaushälften in Polop mit Meerblick und …
$302,533
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
The community consists of 6 homes and offers an enticing saltwater pool and a pleasant pool …
$367,637
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$1,36M
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 182 m²
This luxury project in a modern style is located in one of the most exclusive corners of Ben…
$943,494
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
$406,128
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Townhouse in Albir in a very quiet area, just 1 km. from the center, it is a residential are…
$387,158
Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

