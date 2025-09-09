Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Stadthäuser in der Nähe des Golfclubs in la Marina Baixa, Spanien

Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 133 m²
Luxuriöses Stadthaus in Villajoyosa, zum Strand 170 m - QUA8646 3 Schlafzimmer, 4 Badezimmer…
$526,104
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 85 m²
Modernes neues Stadthaus in Villajoyosa, Costa Blanca, Spanien - QUA8647 2 Schlafzimmer, 3 B…
$338,985
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 80 m²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
$318,015
