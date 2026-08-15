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Stadthäuser mit Swimmingpool in la Marina Baixa, Spanien

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Benidorm
4
La Nucia
21
Villajoyosa
5
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16 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Wunderschönes Stadthaus mit privaten Gärten, weitläufigen Außenbereichen, Resort-Schwimmbeck…
$490,085
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Fantastisches Luxus-Reihenhaus mit Terrasse, privatem Pool und Garage in einer Premium-Gegen…
$568,851
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 158 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$708,372
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$732,617
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 138 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$660,585
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TekceTekce
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 124 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$589,139
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 145 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$702,164
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$730,860
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 163 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$732,031
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 171 m²
Attraktives Premium-Stadthaus mit Terrasse, privatem Pool und riesigem Grundstück in einer P…
$687,716
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Reihenhaus in Polop, Spanien
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Polop, Spanien
Fläche 145 m²
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$704,507
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 138 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$664,099
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 117 m²
Ein faszinierendes Stadthaus im Gartenstil mit großzügigen Grünflächen, flüssigem Innen- und…
$494,153
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Reihenhaus 5 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
Modernes Stadthaus mit Panoramablicken, einer weitläufigen Terrasse, einem privaten Garten, …
$639,994
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Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Fläche 175 m²
Polop Hills Natur ist ein exklusives Wohnprojekt bestehend aus 65 unabhängigen Villen, in ei…
$800,549
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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