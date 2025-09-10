Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Reihenhaus mit Garten kaufen in la Marina Baixa, Spanien

Benidorm
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
11 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
The residential complex consists of 39 adjacent buildings 2/ 3/ 4 rooming houses. A new prod…
$214,726
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 121 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$376,503
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 164 m²
Aster Residencial ist ein privater Komplex, der nur 100 Meter vom Meer entfernt in der nördl…
$637,221
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
NEU GEBAUTE STADTHÄUSER IN POLOP Neubau von modernen Reihenhäusern und Doppelhaushälften mi…
$569,136
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schönes Stadthaus mit schöner Aussicht in La Nucia. Auf einer bebauten Fläche von 169m2 ve…
$487,664
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 98 m²
Aster Residencial ist nur 100 m vom Meer entfernt in der Nordstadt Costa Blanca, Villahoyos.…
$322,009
Reihenhaus in la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Reihenhaus
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Fantastisches zweistöckiges Stadthaus in einer Wohnanlage mit Gemeinschaftsgärten und Swimmi…
$659,435
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Eine Dorfsiedlung mit modernem Design und Bau, in der Sie das Klima mit ausgezeichnetem Sonn…
$522,580
Reihenhaus in Polop, Spanien
Reihenhaus
Polop, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 94 m²
NEU GEBAUTE DOPPELHAUSHÄLFTEN IN POLOP Schöne Doppelhaushälften in Polop mit Meerblick und …
$302,533
Reihenhaus in Benidorm, Spanien
Reihenhaus
Benidorm, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
This modern-style luxury project is located in one of the most exclusive corners of Benidorm…
$1,36M
Reihenhaus in Finestrat, Spanien
Reihenhaus
Finestrat, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
$406,128
