Stadthäuser mit Garage in la Marina Baixa, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in la Nucia, Spanien
Reihenhaus
la Nucia, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Schönes Stadthaus mit schöner Aussicht in La Nucia. Auf einer bebauten Fläche von 169m2 ve…
$487,664
Reihenhaus in lAlfas del Pi, Spanien
Reihenhaus
lAlfas del Pi, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 450 m²
In Albir, einer prestigeträchtigen und ausgewählten Enklave zwischen Altea und Benidorm, bie…
$773,978
