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Reihenhäuser am Meer in la Marina Baixa, Spanien

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2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in La Nucia, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
La Nucia, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
Hübsches Eck-Stadthaus mit großem Garten, Gemeinschaftspool, Paddle-Tennisplatz und herrlich…
$493,537
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Reihenhaus 4 zimmer in Finestrat, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Finestrat, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Elegante Villen mit 3 Schlafzimmern und privaten Gärten in Sierra Cortina Finestrat Diese Vi…
$629,782
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Immobilienangaben in la Marina Baixa, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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