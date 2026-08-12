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Häuser am Meer in Andalusien, Spanien

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Marbella
1040
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Sevilla
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Dos Hermanas
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178 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
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Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in Marbella, Spanien
Villa
Marbella, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 342 m²
Wachen Sie am Strand von Elviria, Marbella East, nur 50 Meter vom Mittelmeer entfernt auf, m…
$2,88M
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Doppelhaus 4 zimmer in Marbella, Spanien
Doppelhaus 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige Wohnungen und Penthäuser in Nueva Andalucía, Marbella Dieser exklusive Komplex …
$1,98M
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Villa 6 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 6 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 505 m²
Etagenzahl 2
Villen im Bau mit Meerblick und Hoher Qualität in Begehrter Community in Fuengirola Dieses h…
$3,42M
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Reihenhaus 4 zimmer in Mijas, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Spektakuläre Häuser mit Malerischer Aussicht in der Natürlichen Umgebung von Mijas Das Proje…
$1,11M
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Villa 7 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 7 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 259 m²
Moderne Villen inmitten der Natur in Benahavís Benahavís ist einer der begehrtesten Orte an …
$13,03M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 207 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöse Villa mit großem Infinity-Pool und atemberaubendem Meerblick, umgeben von Natur …
$1,15M
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Haus 5 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 341 m²
Etagenzahl 3
Nachhaltige Villen am Golf mit malerischem Meerblick in Estepona Dieses neue Projekt befinde…
$1,79M
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Villa 4 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 4 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 683 m²
Etagenzahl 2
Große Deluxe-Villa in Marbella mit Swimmingpool, Aufzug und Dachterrasse mit herrlichem Pano…
$2,09M
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Villa 4 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 236 m²
Exquisite Luxusvilla mit großem Pool, Garten und Meerblick in einem Golfresort in der Nähe d…
$1,19M
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Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
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Villa 5 zimmer in Estepona, Spanien
Villa 5 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Etagenzahl 2
High-End-Design-Villa mit großem Pool, Garten und herrlichem Meerblick in einem Golfresort i…
$1,72M
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Haus 5 zimmer in Mijas, Spanien
Haus 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Wunderbare Villa mit privatem Pool und atemberaubendem Meerblick, gelegen in einem Premium-G…
$1,98M
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Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$489,545
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Villa 6 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 6 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,50M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Häuser mit Meerblick in einem Resort-ähnlichen Projekt in Manilva, Málaga Manilva genießt ei…
$467,947
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Superior-Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Fitnessraum, Spa und herrlich…
$1,45M
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Villa 8 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 8 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 633 m²
Etagenzahl 2
Luxuriöse High-End-Villa mit großer Terrasse, privatem Pool, Fitnessstudio, Kinoraum, Spa un…
$3,91M
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Reihenhaus 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 178 m²
Etagenzahl 4
Stadthäuser in einem Gut Gestalteten Wohnkomplex mit Meerblick in Fuengirola Die Stadthäuser…
$1,38M
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Villa 5 zimmer in Mijas, Spanien
Villa 5 zimmer
Mijas, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 329 m²
Elite-Villa mit großzügigem Wohnbereich, Pool, großartigem Meerblick und großem Keller, gele…
$3,49M
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Villa 6 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 6 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 546 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$6,51M
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Villa 7 zimmer in Marbella, Spanien
Villa 7 zimmer
Marbella, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 701 m²
Etagenzahl 3
Luxusvillen mit Meer- und Bergblick in einer bewachten Wohnanlage mit resortähnlichen Einric…
$12,78M
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Villa 11 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 11 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 11
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 275 m²
Etagenzahl 2
Beeindruckende Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool, Garten, Kinoraum und herrlichem…
$5,59M
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Villa 6 zimmer in Benahavis, Spanien
Villa 6 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 407 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick und Golfplatz in Benahavís Diese Villa befindet sich in einer der presti…
$4,93M
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Villa 4 zimmer in Pulpi, Spanien
Villa 4 zimmer
Pulpi, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 253 m²
Etagenzahl 2
Premium-Strandvilla mit Dachterrasse, privatem Garten und Wellness-Spa-Einrichtungen in eine…
$556,896
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Haus 4 zimmer in Estepona, Spanien
Haus 4 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 362 m²
Etagenzahl 2
Immobilien mit Unverbautem Meerblick in Estepona Die Immobilie befindet sich in Estepona, ei…
$969,804
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Villa 5 zimmer in Fuengirola, Spanien
Villa 5 zimmer
Fuengirola, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Villen in einem Beliebten Ferienziel in Malaga Fuengirola Die freistehenden Villen befinden …
$4,60M
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Villa 5 zimmer in Ojen, Spanien
Villa 5 zimmer
Ojen, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 3
Villen mit privaten Pools in einem Reich Ausgestatteten Komplex in Ojen Ojen ist ein naturbe…
$5,27M
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Reihenhaus 4 zimmer in Manilva, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Manilva, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 3
Geräumige Stadthäuser in Golfplatznähe in Manilva Die Stadthäuser befinden sich in der Stadt…
$600,520
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Eigenschaftstypen in Andalusien

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Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

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