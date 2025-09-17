Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Granada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Granada, Spanien

Almunecar
6
10 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 5 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 280 m²
Stilvolle Villen mit Panoramablick auf das Meer in La Herradura, Granada La Herradura ist ei…
$1,62M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Etagenzahl 2
Nachhaltige Villen am Strand mit unendlichem Blick in Almuñecar Diese neue Anlage befindet s…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Villa in Calahonda, Spanien
Villa
Calahonda, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Eine große, hochwertige, gebaute klassische Villa in ausgezeichnetem Zustand in einer sehr r…
$2,95M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Almunecar, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Neue Stadthäuser in begehrter Strandlage in Almuñecar Dieses neue Projekt befindet sich in d…
$468,807
Eine Anfrage stellen
Villa in Caniles, Spanien
Villa
Caniles, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 432 m²
Luxurious luxury villa with jacuzzi located in Spain on the island of Ibiza, near the coast …
$3,27M
Eine Anfrage stellen
Villa in Caniles, Spanien
Villa
Caniles, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 431 m²
Stylish villa in Ibiza with sea views and private pool 16 x 5 meters. Just 20 minutes walk t…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 6 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 194 m²
Etagenzahl 4
Großzügige Villen mit Privaten Pools in Granada Almuñecar Almuñecar ist ein Küstengebiet an …
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Villa in Caniles, Spanien
Villa
Caniles, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 470 m²
New modern villa on the Spanish island of Ibiza, in a quiet area close to Cala Llonga beach.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Almunecar, Spanien
Haus 5 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 219 m²
Etagenzahl 4
Großzügige Villen mit Privaten Pools in Granada Almuñecar Almuñecar ist ein Küstengebiet an …
$2,22M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Almunecar, Spanien
Villa 7 zimmer
Almunecar, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 374 m²
Etagenzahl 4
Großzügige Villen mit Privaten Pools in Granada Almuñecar Almuñecar ist ein Küstengebiet an …
$3,75M
Eine Anfrage stellen

