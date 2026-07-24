Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Torrox
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Torrox, Spanien

;
bungalows
5
reihenhäuser
4
19 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in San Roque. 4 Bett · 5 Bad · 450 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$2,05M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in San Roque. 5 Bett · 4 Bad · 480 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$785,517
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 435 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in San Roque. 4 Bett · 6 Bad · 435 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$3,07M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Haus 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 115 m2 gebaut. Präsentiert von…
$307,376
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 1 Bad · 95 m2 gebaut. Präsentiert von …
$278,916
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 3 Bad · 280 m2 gebaut. Präsentiert von…
$836,747
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 4 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
4-Zimmer-Villa zum Verkauf in San Roque. 4 Bett · 3 Bad · 140 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$495,217
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 5 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
5-Zimmer-Villa zum Verkauf in San Roque. 5 Bett · 4 Bad · 480 m2 gebaut. Präsentiert von MUS…
$762,749
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Torrox, Spanien
Haus 3 Schlafzimmer
Torrox, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
3-Zimmer-Stadthaus zum Verkauf in San Roque. 3 Bett · 2 Bad · 160 m2 gebaut. Präsentiert von…
$352,914
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 177 m²
Ein brillantes, neu gebautes Stadthaus mit Dachterrasse und Panoramablick auf das Meer, gele…
$483,793
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Bungalow in Los Llanos, Spanien
Bungalow
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$370,666
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 3
Moderne Wohnungen nur wenige Schritte vom Strand entfernt in Los Llanos, Torrox Los Llanos i…
$579,428
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Bungalow
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 165 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$488,073
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Exklusive Stadthäuser mit Meerblick und Terrassen in Torrox Costa Torrox Costa ist bekannt f…
$401,676
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Los Llanos, Spanien
Bungalow
Los Llanos, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Die moderne Wohnanlage in El Morca, Torrox Costa, bietet 112 luxuriöse Apartments mit 1, 2 u…
$415,524
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 6 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 6 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Modernes, neu gebautes Stadthaus mit Panoramablick auf das Meer, eine wunderschöne Dachterra…
$403,932
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Reihenhaus 3 zimmer in Torrox, Spanien
Reihenhaus 3 zimmer
Torrox, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Bezugsfertiges Reihenhaus mit 2 Schlafzimmern und großer Terrasse in Torrox, Málaga Dieses c…
$227,661
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Torrox, Spanien
Bungalow
Torrox, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Dies ist ein exklusiver Komplex von 58 Wohnungen und Penthouses an der Costa del Sol, in der…
$620,829
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Castillo Bajo Conejito, Spanien
Bungalow
Castillo Bajo Conejito, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 137 m²
Diese exklusive Wohnanlage an der Costa del Sol bietet 1, 2 und 3 Schlafzimmer Wohnungen für…
$370,470
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen