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Häuser in San Roque, Spanien

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31 immobilienobjekt total found
Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 825 m²
Wachen Sie über dem Mittelmeer in La Reserva de Sotogrande auf, wo Panoramablick, geschützte…
$16,07M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 742 m²
Villa Oak ist eine neu erbaute Residenz im exklusiven Altos de Valderrama, Sotogrande, entwo…
$10,02M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Ein Super Modernes Meisterwerk in Altos de ValderramaVilla Stern, einem ultra-modernen archi…
$5,87M
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Etagenzahl 2
Opulentes Stadthaus auf einem Golfplatz mit großem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool i…
$582,172
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Doppelhaus 3 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Modernes Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool, G…
$556,584
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Villa HALO ist eine einzigartige Luxusvilla in La Reserva de Sotogrande, einer der exklusivs…
$11,16M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Ein Rückzugsort, in dem sich Architektur und Natur perfekt vereinenDiese exklusive Residenz …
$14,50M
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Villa 7 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 7 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Meer und Golfblick und Null-Energieverbrauch mit privatem Aufzug in Sotogrande Die…
$11,41M
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Doppelhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 3
Wunderschöne Wohnungen mit Meer- und Golfblick in der Nähe des Golfplatzes in La Alcaidesa C…
$754,052
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Neu Gebaute Häuser in San Roque Cadiz in der Nähe Verschiedener Golfplätze Die zum Verkauf s…
$768,326
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Reihenhaus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Reihenhaus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Luxuriöses Stadthaus am Golfplatz mit großzügigem Garten, Terrassen und Gemeinschaftspool mi…
$803,549
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Haus 8 Schlafzimmer in San Roque, Spanien
Haus 8 Schlafzimmer
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 800 m²
Eingebettet in der exklusiven und renommierten Region Sotogrande der Costa del Sol bietet di…
$13,31M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Ein Höhepunkt nachhaltigen LuxusIn der prestigeträchtigen La Reserva de Sotogrande gelegen, …
$10,21M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Entdecken Sie Villa Oak, einen außergewöhnlichen Rückzugsort, wo architektonische Brillanz m…
$10,21M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 2 041 m²
Villa Noon: modernstes Design, nachhaltiger Luxus und eine privilegierte Lage in La Reserva …
$14,80M
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Villa 9 zimmer in San Roque, Spanien
Villa 9 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 1 544 m²
Etagenzahl 2
Innovative Null-Energie-Konzept-Villa auf dem Gelände des renommierten Sotogrande, San Roque…
$10,21M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fantastic classic style 3 bedroom villa in Sotogrande with 286m² built in the luxurious urba…
$799,867
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Haus 5 zimmer in San Roque, Spanien
Haus 5 zimmer
San Roque, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
BEAUTIFUL ANDALUSIAN STYLE VILLA MIT AMAZING SEA VIEWS, LARGE SWIMMING POOL UND PRIVATE GARD…
$795,143
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Fläche 179 m²
New Development: Prices from € 410,000 to € 1,356,000. [Beds: 2 - 5] [Baths: 3 - 6] [Built s…
$405,789
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Haus 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Gesamtfläche: 286,41 m2, verteilt wie folgt: - 207.65 m2 im Erdgeschoss - 44,20 m2 im zweite…
$1,16M
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Der neue Wohnkomplex im Bereich Alcaides besteht aus 30 Häusern mit 3,4 Schlafzimmern und gr…
$383,431
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Reihenhaus in San Roque, Spanien
Reihenhaus
San Roque, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Haus 5 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 5 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Diese Häuser haben einen spektakulären Blick auf das Mittelmeer und die rollenden, bewaldete…
$1,37M
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Haus 4 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 4 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dies ist das neueste Projekt einer Reihe von markanten Entwicklungen und Immobilienverstädte…
$4,06M
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Haus 6 zimmer in Torreguadiaro, Spanien
Haus 6 zimmer
Torreguadiaro, Spanien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fantastische Gelegenheit, eine majestätische Villa in der fabelhaften F Zone von Sotogrande …
$1,31M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 308 m²
Immaculate and impressive, modern detached villa with unique and panoramic views of the sea …
$6,29M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Detached Villa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 Bedrooms, 5 Bathrooms, Built 1600 m², Terrace 4…
$8,00M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Villa in San Roque, Spanien
Villa
San Roque, Spanien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 12
Diese fantastische und sehr moderne Villa in Sotogrande bietet so viele Eigenschaften, die s…
$4,75M
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Villa in Guadiaro, Spanien
Villa
Guadiaro, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Der eingeschlossene Sicherheitskomplex besteht aus 27 Luxusvillen mit 3, 4 oder 5 Schlafzimm…
$476,384
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