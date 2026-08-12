Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Andalusien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Grundstück in der Nähe des Sees

Häuser am See in Andalusien, Spanien

;
Marbella
1040
Malaga
168
Sevilla
685
Dos Hermanas
683
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa in Estepona, Spanien
Villa
Estepona, Spanien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Landhaus mit vielen Möglichkeiten in Estepona Die Villa / Finca verfügt über eine Privatstra…
$3,00M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Andalusien

villen
cottages
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen