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Lagerräume in Föderationskreis Zentralrussland, Russland

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Moskau
199
Oblast Moskau
835
Podolsk
47
Chimki
28
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1 165 immobilienobjekte total found
Lager 763 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 763 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 763 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$1,20M
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Lager 580 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 580 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 580 m²
Stockwerk 1
Ein beheiztes Lager der Klasse B+ wird zur Miete angeboten. d Moskau, Bezirk Krasnopahorsky,…
$10,728
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Lager 1 804 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 804 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Ready to enter – September 2026. ID: w14878
$38,038
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TekceTekce
Lager 759 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 759 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 759 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Krasnopahorsky, Platz 6…
$1,24M
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Lager 5 307 m² in Troizk, Russland
Lager 5 307 m²
Troizk, Russland
Fläche 5 307 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Troitsk, Dorf Evse…
$9,42M
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Lager 9 777 m² in Troizk, Russland
Lager 9 777 m²
Troizk, Russland
Fläche 9 777 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Troitsk, Dorf Evse…
$17,36M
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Lager 3 269 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 3 269 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 3 269 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14903
$5,24M
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Lager 3 250 m² in Dmitrovsky District, Russland
Lager 3 250 m²
Dmitrovsky District, Russland
Fläche 3 250 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Klasse-B-Lager zur Miete. Region Moskau, Dmitrov, Bely Rast Dorf, 163,…
$47,302
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Lager 1 812 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 812 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 812 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14901
$2,91M
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Lager 818 m² in Balaschicha, Russland
Lager 818 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Ready to enter – September 2026. ID: w14882
$17,248
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Lager 19 542 m² in Balaschicha, Russland
Lager 19 542 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 19 542 m²
Stockwerk 1
Das Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, Balashikha, Novskoye Autob…
$33,25M
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Lager 9 557 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 9 557 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 9 557 m²
Stockwerk 1
Das Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Krasnopahorsky, Platz 61…
$15,84M
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Lager 992 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 992 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 992 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$1,56M
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Lager 10 623 m² in Troizk, Russland
Lager 10 623 m²
Troizk, Russland
Fläche 10 623 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Troitsk, Dorf Evse…
$18,87M
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Lager 1 749 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 1 749 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 1 749 m²
Stockwerk 1
Ein Klasse B Warm Warehouse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, Podolsk, das Dorf Bya…
$4,00M
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Lager 5 243 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 5 243 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 5 243 m²
Stockwerk 1
Ein Klasse B Warm Warehouse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, Podolsk, das Dorf Bya…
$11,29M
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Lager 2 298 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 2 298 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 2 298 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$3,61M
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Lager 1 203 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 203 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 203 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Ready to enter – September 2026. ID: w14877
$25,366
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Lager 2 946 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 2 946 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 2 946 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$4,62M
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Lager 8 914 m² in Troizk, Russland
Lager 8 914 m²
Troizk, Russland
Fläche 8 914 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Bezirk Troitsk, Dorf Evse…
$15,83M
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Lager 1 200 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 200 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 200 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14899
$1,92M
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Lager 1 635 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 635 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Ready to enter – September 2026. ID: w14879
$34,475
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Lager 1 094 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 1 094 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 1 094 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$1,72M
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Lager 5 m² in Moskau, Russland
Lager 5 m²
Moskau, Russland
Fläche 5 m²
Objektnummer: 1078. Warehouse, Warehouse, Keler, Büro - hängt von der belegten Fläche und de…
$12,239
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Lager 555 m² in Tokaryovo, Russland
Lager 555 m²
Tokaryovo, Russland
Fläche 555 m²
Stockwerk 1
Ein Lager der B+ Klasse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, d Lyubertsy, Dorf Tokarev…
$871,241
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Lager 1 034 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 034 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14898
$1,66M
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Lager 9 607 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 9 607 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 9 607 m²
Stockwerk 1
Ein Klasse B Warm Warehouse wird zum Verkauf angeboten. Region Moskau, Podolsk, das Dorf Bya…
$8,96M
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Lager 1 637 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 637 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 637 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14900
$2,62M
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Lager 1 021 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 021 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 021 m²
Stockwerk 1
Das Lager der Klasse B + wird zur Miete angeboten. d Moskau, Bezirk Krasnopahorsky, Platz 61…
$16,996
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Lager 602 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 602 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 602 m²
Stockwerk 1
Stufenspalten 12x18 m Bereitschaft zum Eintritt – September 2027. ID: w14897
$965,207
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