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Lagerräume in Wyssokowsk, Russland

gewerbeimmobilien
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14 immobilienobjekte total found
Lager 8 640 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 8 640 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 8 640 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$84,739
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Lager 5 760 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 5 760 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 5 760 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$1,01M
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Lager 10 080 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 10 080 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 10 080 m²
Stockwerk 1
Grundstück: 21,713m2 Baufläche: 7 Gebäude von 1440 m2 Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinli…
$1,77M
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Lager 4 320 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 4 320 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$42,370
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Lager 1 440 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 1 440 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$252,205
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Lager 8 640 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 8 640 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 8 640 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$1,51M
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Lager 4 320 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 4 320 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 4 320 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$756,614
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Lager 2 880 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 2 880 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 2 880 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$28,246
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Lager 7 200 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 7 200 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 7 200 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$1,26M
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Lager 10 080 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 10 080 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 10 080 m²
Stockwerk 1
Grundstück: 21,713m2 Baufläche: 7 Gebäude von 1440 m2 Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinli…
$98,862
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Lager 7 200 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 7 200 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 7 200 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$70,616
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Lager 2 880 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 2 880 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 2 880 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$504,409
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Lager 5 760 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 5 760 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 5 760 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$56,493
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Lager 1 440 m² in Wyssokowsk, Russland
Lager 1 440 m²
Wyssokowsk, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Strom: 75 kW pro Gebäude (wahrscheinlich erhöht). Zentrale Wasserversorgung Zentrale Entwäss…
$14,123
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