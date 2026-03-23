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Lagerräume in Bykovo, Russland

gewerbeimmobilien
6
9 immobilienobjekte total found
Lager 1 924 m² in Bykovo, Russland
Lager 1 924 m²
Bykovo, Russland
Fläche 1 924 m²
Stockwerk 1
Klasse B-Lager wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km von Moskau…
$27,921
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Lager 2 022 m² in Bykovo, Russland
Lager 2 022 m²
Bykovo, Russland
Fläche 2 022 m²
Stockwerk 1
Klasse B-Lager wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km von Moskau…
$29,339
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Lager 10 300 m² in Bykowo, Russland
Lager 10 300 m²
Bykowo, Russland
Fläche 10 300 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, d Ramenskoye, Bykovo, Aer…
$136,339
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Lager 2 022 m² in Bykovo, Russland
Lager 2 022 m²
Bykovo, Russland
Fläche 2 022 m²
Stockwerk 1
ID: L5279 Das Lager der Klasse "B" wird für Sublease angeboten. Lage: Moskau Region, Ramensk…
$29,339
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Lager 1 700 m² in Bykowo, Russland
Lager 1 700 m²
Bykowo, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager zur Miete Die Gesamtfläche des Lagers beträgt 1700 m2. Die Deckenhöhe beträg…
$25,479
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Lager 5 260 m² in Bykowo, Russland
Lager 5 260 m²
Bykowo, Russland
Fläche 5 260 m²
Stockwerk 1
Klasse B Lager zur Miete Die Gesamtfläche des Lagers beträgt 5260 m2, einschließlich 70 m2 …
$78,835
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Lager 1 924 m² in Bykovo, Russland
Lager 1 924 m²
Bykovo, Russland
Fläche 1 924 m²
Stockwerk 1
ID: L5280 Das Lager der Klasse "B" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Ramenskoye…
$27,921
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Lager 4 079 m² in Bykovo, Russland
Lager 4 079 m²
Bykovo, Russland
Fläche 4 079 m²
Stockwerk 1
ID: L5278 Das Lager der Klasse "B" wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Ramenskoye…
$59,190
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Lager 4 079 m² in Bykovo, Russland
Lager 4 079 m²
Bykovo, Russland
Fläche 4 079 m²
Stockwerk 1
Die Lager der Klasse B werden zur Miete angeboten. Lage: MO, Ramenskoye, Bykovo Dorf, 22 km …
$59,190
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