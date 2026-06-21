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Lagerräume in Oblast Wladimir, Russland

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Lakinsk
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4 immobilienobjekte total found
Lager 4 500 m² in Lakinsk, Russland
Lager 4 500 m²
Lakinsk, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Wladimir Region, Sobinsky Bezirk, Lakinsk, Mira Straße,…
$49,104
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Lager 1 500 m² in Lakinsk, Russland
Lager 1 500 m²
Lakinsk, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Wladimir Region, Sobinsky Bezirk, Lakinsk, Mira Straße,…
$16,368
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Lager 6 670 m² in Lakinsk, Russland
Lager 6 670 m²
Lakinsk, Russland
Fläche 6 670 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Wladimir Region, Sobinsky Bezirk, Lakinsk, Mira Straße,…
$72,783
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Lager 3 000 m² in Lakinsk, Russland
Lager 3 000 m²
Lakinsk, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Wladimir Region, Sobinsky Bezirk, Lakinsk, Mira Straße,…
$32,736
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Eigenschaftstypen in Oblast Wladimir

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