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Lagerräume in Elektrostal, Russland

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4 immobilienobjekte total found
Lager 2 600 m² in Elektrostal, Russland
Lager 2 600 m²
Elektrostal, Russland
Fläche 2 600 m²
Stockwerk 4
2 Ladeaufzüge von 5 Tonnen und 2 Ladelifte von 3 Tonnen. Es gibt auch Büro- und Versorgungsr…
$12,112
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Lager 1 570 m² in Elektrostal, Russland
Lager 1 570 m²
Elektrostal, Russland
Fläche 1 570 m²
Stockwerk 3
Platzierung für ein Lager oder eine Produktion. Ausgestattet mit Hauswirtschafts-, Büro- und…
$10,239
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Lager 13 500 m² in Elektrostal, Russland
Lager 13 500 m²
Elektrostal, Russland
Fläche 13 500 m²
Stockwerk 1
ID: w11364 Ein Lagerkomplex der Klasse "B" wird zum Verkauf angeboten. Es befindet sich im z…
$5,59M
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Lager 2 080 m² in Elektrostal, Russland
Lager 2 080 m²
Elektrostal, Russland
Fläche 2 080 m²
Stockwerk 1
A Klasse B kaltes Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Elektrostal, Constructi…
$9,044
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