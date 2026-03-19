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Lagerräume in Balaschicha, Russland

gewerbeimmobilien
26
26 immobilienobjekte total found
Lager 4 455 m² in Balaschicha, Russland
Lager 4 455 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 4 455 m²
Stockwerk 1
$7,45M
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Lager 9 777 m² in Balaschicha, Russland
Lager 9 777 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 9 777 m²
Stockwerk 1
$16,21M
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Lager 5 322 m² in Balaschicha, Russland
Lager 5 322 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 5 322 m²
Stockwerk 1
$8,90M
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Lager 9 765 m² in Balaschicha, Russland
Lager 9 765 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 9 765 m²
Stockwerk 1
$16,19M
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Lager 8 914 m² in Balaschicha, Russland
Lager 8 914 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 8 914 m²
Stockwerk 1
$14,78M
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Lager 4 459 m² in Balaschicha, Russland
Lager 4 459 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 4 459 m²
Stockwerk 1
$7,46M
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Lager 5 307 m² in Balaschicha, Russland
Lager 5 307 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 5 307 m²
Stockwerk 1
$8,88M
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Lager 10 623 m² in Balaschicha, Russland
Lager 10 623 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 10 623 m²
Stockwerk 1
$17,62M
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Lager 1 100 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 100 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1
Class B storage space is offered for rent. Location: MO, Balashikha, 5 km from Novokosino on…
$16,394
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Lager 1 635 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 635 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Schritt Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13403
$3,14M
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Lager 1 095 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 095 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 095 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13743
$2,01M
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Lager 3 054 m² in Balaschicha, Russland
Lager 3 054 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 3 054 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13748
$5,59M
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Lager 980 m² in Balaschicha, Russland
Lager 980 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 980 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13744
$1,79M
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Lager 824 m² in Balaschicha, Russland
Lager 824 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 824 m²
Stockwerk 2
Wir bieten Ihnen einen warmen Abstellraum in Balashikha in der Nähe von Shchelkovsky Sh zu m…
$8,390
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Lager 3 654 m² in Balaschicha, Russland
Lager 3 654 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 3 654 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein Lagerkomplex mit einer Fläche von 3,654m2 angeboten Grundstück von 0.46 G…
$11,981
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Lager 764 m² in Balaschicha, Russland
Lager 764 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 764 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13751
$1,40M
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Lager 1 100 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 100 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1
ID: L4381 Klasse "B" Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Moskau Region, Balashikha, …
$16,400
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Lager 1 642 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 642 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 642 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13746
$3,01M
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Lager 1 034 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 034 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w12919
$1,99M
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Lager 818 m² in Balaschicha, Russland
Lager 818 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13401
$1,57M
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Lager 2 500 m² in Balaschicha, Russland
Lager 2 500 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 2 500 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A+. Moskauer Region, g Balashikha, mkr Saltykovka, No…
$44,710
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Lager 1 203 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 203 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 203 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13402
$2,31M
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Lager 1 804 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 804 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 804 m²
Stockwerk 1
Schritt Eintrittsbereit – 20. September. ID: w12918
$3,46M
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Lager 602 m² in Balaschicha, Russland
Lager 602 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 602 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13400
$1,16M
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Lager 1 527 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 527 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 527 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13745
$2,80M
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Lager 1 959 m² in Balaschicha, Russland
Lager 1 959 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 1 959 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13747
$3,59M
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