  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Noginsk
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Noginsk, Russland

gewerbeimmobilien
9
9 immobilienobjekte total found
Lager 9 316 m² in Noginsk, Russland
Lager 9 316 m²
Noginsk, Russland
Fläche 9 316 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, das Dorf Zatie, ter Technopark …
$146,968
Lager 11 805 m² in Noginsk, Russland
Lager 11 805 m²
Noginsk, Russland
Fläche 11 805 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerkomplex. Ein umzäunter Schutzbereich. Videoüberwachung im Komplex. Ein…
$17,88M
Lager 11 805 m² in Noginsk, Russland
Lager 11 805 m²
Noginsk, Russland
Fläche 11 805 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberwachung. …
$167,616
Lager 6 999 m² in Noginsk, Russland
Lager 6 999 m²
Noginsk, Russland
Fläche 6 999 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 6999.2 m…
$103,060
Lager 23 610 m² in Noginsk, Russland
Lager 23 610 m²
Noginsk, Russland
Fläche 23 610 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberwachung. …
$335,232
Lager 5 904 m² in Noginsk, Russland
Lager 5 904 m²
Noginsk, Russland
Fläche 5 904 m²
Stockwerk 1
Verkauf Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberw…
$8,94M
Lager 5 904 m² in Noginsk, Russland
Lager 5 904 m²
Noginsk, Russland
Fläche 5 904 m²
Stockwerk 1
Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberwachung. …
$83,829
Lager 23 610 m² in Noginsk, Russland
Lager 23 610 m²
Noginsk, Russland
Fläche 23 610 m²
Stockwerk 1
Verkauf Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "A" Ein geschützter Bereich mit Videoüberw…
$35,76M
Lager 16 985 m² in Noginsk, Russland
Lager 16 985 m²
Noginsk, Russland
Fläche 16 985 m²
Stockwerk 1
In der neuen Lagerkomplex der Klasse "A", im Stadtteil Bogorodsky, dem Dorf Zatiye, wird es …
$250,093
