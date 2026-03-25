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Lagerräume in Oblast Tula, Russland

gewerbeimmobilien
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4 immobilienobjekte total found
Lager 5 000 m² in Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
Beheiztes Produktionsgebäude - 2 910 m2. Verwaltungs- und Haushaltsgebäude - 1 110 m2. Der S…
$2,61M
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Lager 5 000 m² in Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 5 000 m²
Mordvesskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
Beheiztes Produktionsgebäude - 2 910 m2. Verwaltungs- und Haushaltsgebäude - 1 110 m2. Der S…
$24,845
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Lager 4 056 m² in Tula, Russland
Lager 4 056 m²
Tula, Russland
Fläche 4 056 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Ort: Tula. Arbeitshöhe der Decken - 12 m. Betonbode…
$62,492
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Lager 1 650 m² in Tula, Russland
Lager 1 650 m²
Tula, Russland
Fläche 1 650 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein modernes Klasse-B-Lager in einem Komplex nach internationalen Standards entwo…
$29,069
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