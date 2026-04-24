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Lagerräume in Tomilino, Russland

gewerbeimmobilien
6
6 immobilienobjekte total found
Lager 5 504 m² in Tomilino, Russland
Lager 5 504 m²
Tomilino, Russland
Fläche 5 504 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizter Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, g Lyuber…
$7,11M
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Lager 4 165 m² in Tomilino, Russland
Lager 4 165 m²
Tomilino, Russland
Fläche 4 165 m²
Stockwerk 1
Klasse Eine Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten Ort: Moskauer Region, Lyu…
$80,803
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Lager 1 700 m² in Tomilino, Russland
Lager 1 700 m²
Tomilino, Russland
Fläche 1 700 m²
Stockwerk 2
Es gibt 2 Ladelifte für 6 Euro Paletten, mit einer Tragfähigkeit von 2 Tonnen. Die Höhe der …
$18,138
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Lager 2 700 m² in Tomilino, Russland
Lager 2 700 m²
Tomilino, Russland
Fläche 2 700 m²
Stockwerk 2
Es gibt 2 Ladelifte für 6 Euro Paletten, mit einer Tragfähigkeit von 2 Tonnen. Die Höhe der …
$28,808
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Lager 7 923 m² in Tomilino, Russland
Lager 7 923 m²
Tomilino, Russland
Fläche 7 923 m²
Stockwerk 1
Klasse Eine Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten Ort: Moskauer Region, Lyu…
$153,700
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Lager 2 960 m² in Tomilino, Russland
Lager 2 960 m²
Tomilino, Russland
Fläche 2 960 m²
Stockwerk 1
Klasse Eine Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten Ort: Moskauer Region, Lyu…
$57,427
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