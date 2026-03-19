Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Podolsk
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Podolsk, Russland

gewerbeimmobilien
38
38 immobilienobjekte total found
Lager 1 076 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 076 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 076 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Koled…
$18,177
Eine Anfrage stellen
Lager 2 118 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 118 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 118 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Koled…
$35,777
Eine Anfrage stellen
Lager 3 615 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 615 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 615 m²
Stockwerk 1
Die ideale Lösung für Ihr Unternehmen: ein geräumiges Lager mit einem Büro und einem eigenen…
$53,652
Eine Anfrage stellen
Lager 3 000 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 000 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Podolsk, Shamotnaya Stree…
$44,710
Eine Anfrage stellen
Lager 2 003 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 003 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 003 m²
Stockwerk 1
ID: L5632 In der Klasse "A" Industrie- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen…
$3,90M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 042 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 042 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 042 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Im Produktions- und Lagerkomplex der Klasse "B+" zur Miete werden isolierte…
$15,530
Eine Anfrage stellen
Lager 2 907 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 907 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 907 m²
Stockwerk 1
ID: L5636 In der Klasse "A" Industrie- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen…
$5,67M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 900 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 900 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 1
Zimmerparameter: - Heizung: Verstanden. - Bodenart: Beton. - Tor: 2 bis null. - Deckenhöhe: …
$23,846
Eine Anfrage stellen
Lager 1 800 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 800 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 800 m²
Stockwerk 1
Bestehend aus zwei Etagen von 900 Quadratmetern, Laminat und Porzellan, gibt es Zentralheizu…
$32,191
Eine Anfrage stellen
Lager 2 729 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 729 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 729 m²
Stockwerk 1
ID: L4886 In der Klasse "A" Produktions- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzeln…
$48,807
Eine Anfrage stellen
Lager 53 216 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 53 216 m²
Stockwerk 1
Klasse A beheiztes Lager zur Miete Gebiet: Insgesamt - 53 215 m2, Büroteil - 5 357 m2. Vor…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 084 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 084 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 084 m²
Stockwerk 1
Licht indastrial Vermietung isolierter Räumlichkeiten im Produktions- und Lagerkomplex Der …
$31,060
Eine Anfrage stellen
Lager 21 663 m² in Podolsk, Russland
Lager 21 663 m²
Podolsk, Russland
Fläche 21 663 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Koled…
$408,939
Eine Anfrage stellen
Lager 6 450 m² in Podolsk, Russland
Lager 6 450 m²
Podolsk, Russland
Fläche 6 450 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein Lagerbereich wird zur Miete angeboten. Standort: MO, Podolsk, Mkr Klimovsk. Die D…
$111,802
Eine Anfrage stellen
Lager 3 084 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 084 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 084 m²
Stockwerk 1
ID: w10791 Zu verkaufen ist ein Produktionsgebäude auf dem Gebiet der Podolsk Elektromechani…
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Lager 53 216 m² in Podolsk Urban Okrug, Russland
Lager 53 216 m²
Podolsk Urban Okrug, Russland
Fläche 53 216 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche 53,215 m2, B…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 011 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 011 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 011 m²
Stockwerk 1
ID: L5950 In der Klasse "A" Industrie- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen…
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Lager 3 725 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 725 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 725 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizter Immobilienkomplex wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, M…
$3,34M
Eine Anfrage stellen
Lager 4 942 m² in Podolsk, Russland
Lager 4 942 m²
Podolsk, Russland
Fläche 4 942 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Koled…
$93,296
Eine Anfrage stellen
Lager 3 084 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 084 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 084 m²
Stockwerk 1
Ein Produktionsgebäude auf dem Gebiet der Podolsk Elektromechanischen Anlage wird zur Miete …
$26,438
Eine Anfrage stellen
Lager 3 724 m² in Podolsk, Russland
Lager 3 724 m²
Podolsk, Russland
Fläche 3 724 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizte Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, Ra…
$3,46M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 500 m² in Podolsk, Russland
Lager 1 500 m²
Podolsk, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 3
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. Moskauer Region, Podolsk, mkr Klimovsk, Le…
$13,413
Eine Anfrage stellen
Lager 9 927 m² in Podolsk, Russland
Lager 9 927 m²
Podolsk, Russland
Fläche 9 927 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Kol…
$19,35M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 907 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 907 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 907 m²
Stockwerk 1
ID: L5953 In der Klasse "A" Industrie- und Lagerkomplex werden isolierte Räume mit einzelnen…
$5,67M
Eine Anfrage stellen
Lager 2 050 m² in Podolsk, Russland
Lager 2 050 m²
Podolsk, Russland
Fläche 2 050 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheizter Hangar wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Machine-Builde…
$23,845
Eine Anfrage stellen
Lager 969 m² in Podolsk, Russland
Lager 969 m²
Podolsk, Russland
Fläche 969 m²
Stockwerk 1
In der Produktions- und Lagerkomplex "A" Klasse werden isolierte Räume mit einzelnen Eingang…
$18,295
Eine Anfrage stellen
Lager 9 927 m² in Podolsk, Russland
Lager 9 927 m²
Podolsk, Russland
Fläche 9 927 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Koled…
$187,399
Eine Anfrage stellen
Lager 754 m² in Podolsk, Russland
Lager 754 m²
Podolsk, Russland
Fläche 754 m²
Stockwerk 1
In der Produktions- und Lagerkomplex "A" Klasse werden isolierte Räume mit einzelnen Eingang…
$13,491
Eine Anfrage stellen
Lager 980 m² in Podolsk, Russland
Lager 980 m²
Podolsk, Russland
Fläche 980 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Podolsk, Koledino village, ter Kol…
$1,91M
Eine Anfrage stellen
Lager 18 144 m² in Podolsk, Russland
Lager 18 144 m²
Podolsk, Russland
Fläche 18 144 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Podolsk, mkr Klimovsk, Gemeinde Straße…
$314,503
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen