Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Lobnja
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Lobnja, Russland

gewerbeimmobilien
12
11 immobilienobjekte total found
Lager 4 724 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 724 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 724 m²
Stockwerk 1
Die Lagerfläche beträgt 4,724 km. von ihnen: Verwaltungs- und Haushaltsteil - 451 qm, Mezzan…
$98,199
Eine Anfrage stellen
Lager 96 000 m² in Lobnja, Russland
Lager 96 000 m²
Lobnja, Russland
Fläche 96 000 m²
Stockwerk 1
Lagerkomplex mit einer Gesamtfläche von 96 000 qm - 1. Stufe Deckenhöhe: 14,5 m; Bodenlast: …
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 24543 m2…
$510,182
Eine Anfrage stellen
Lager 4 700 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 700 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 700 m²
Stockwerk 1
ID: L2452 Ein neues "B+"-Lager mit einer Fläche von 4.700 m2 wird zur Miete angeboten. Lage:…
$75,077
Eine Anfrage stellen
Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 11,118 m…
$231,113
Eine Anfrage stellen
Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 13,425 m2 einschließlich: - Mezzanin - …
$279,069
Eine Anfrage stellen
Lager 13 425 m² in Lobnja, Russland
Lager 13 425 m²
Lobnja, Russland
Fläche 13 425 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 13425 m2…
$279,069
Eine Anfrage stellen
Lager 96 000 m² in Lobnja, Russland
Lager 96 000 m²
Lobnja, Russland
Fläche 96 000 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 40.000 m2, Technische Daten: - Bodenla…
$2,00M
Eine Anfrage stellen
Lager 24 543 m² in Lobnja, Russland
Lager 24 543 m²
Lobnja, Russland
Fläche 24 543 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 24,543 m2, einschließlich: - Mezzanine …
$510,182
Eine Anfrage stellen
Lager 11 118 m² in Lobnja, Russland
Lager 11 118 m²
Lobnja, Russland
Fläche 11 118 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lager zur Miete Die Gesamtfläche beträgt 11 118 m2, einschließlich: - Mezzanin -…
$231,113
Eine Anfrage stellen
Lager 4 700 m² in Lobnja, Russland
Lager 4 700 m²
Lobnja, Russland
Fläche 4 700 m²
Stockwerk 1
ID: L5868 ЧВ Ein neues "B+"-Lager mit einer Fläche von 4700 m2 wird zur Miete angeboten. Lag…
$75,077
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen