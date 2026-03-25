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Lagerräume in Stolbovaya, Russland

gewerbeimmobilien
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5 immobilienobjekte total found
Lager 2 116 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 2 116 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 2 116 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Gebäudes: 2.116 qm. Die Größe des Zimmers beträgt 18 * 110 m. Deckenhöhe -6…
$26,286
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Lager 1 800 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 1 800 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 1 800 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Gebäudes: 1.800 qm. Die Größe des Zimmers beträgt 24 * 60 m. Deckenhöhe: 10…
$22,361
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Lager 7 488 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 7 488 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 7 488 m²
Stockwerk 1
Fläche von ABK: 288 m2. Die Größe des Zimmers beträgt 150 * 48 m - zwei Spannweiten von 150 …
$93,020
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Lager 4 536 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 4 536 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 4 536 m²
Stockwerk 1
Offenes Layout + ABC. Fertiger Warenlager. Raus. Metalltor 2 Stück. Der Boden ist Beton. Nan…
$56,349
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Lager 27 000 m² in Stolbovaya, Russland
Lager 27 000 m²
Stolbovaya, Russland
Fläche 27 000 m²
Stockwerk 1
ID: w11670 Beheizter Immobilienkomplex der Klasse B wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Reg…
$24,85M
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