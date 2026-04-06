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Lagerräume in Puschkino, Russland

2 immobilienobjekte total found
Lager 5 500 m² in Puschkino, Russland
Lager 5 500 m²
Puschkino, Russland
Fläche 5 500 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird eine warme Lagerklasse "B+" angeboten. Die Gesamtfläche beträgt 6500m2. Lag…
$13,00M
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Lager 9 500 m² in Puschkino, Russland
Lager 9 500 m²
Puschkino, Russland
Fläche 9 500 m²
Stockwerk 1
Angebot für Langzeitmiete - moderner Lagerkomplex (2025) Die ideale Lösung für Logistik und…
$157,552
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