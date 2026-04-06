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Lagerräume in Solnetschnogorsk, Russland

gewerbeimmobilien
3
3 immobilienobjekte total found
Lager 19 680 m² in Solnetschnogorsk, Russland
Lager 19 680 m²
Solnetschnogorsk, Russland
Fläche 19 680 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter Chash…
$348,411
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Lager 18 550 m² in Solnetschnogorsk, Russland
Lager 18 550 m²
Solnetschnogorsk, Russland
Fläche 18 550 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter Chash…
$328,406
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Lager 24 320 m² in Solnetschnogorsk, Russland
Lager 24 320 m²
Solnetschnogorsk, Russland
Fläche 24 320 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Solnechnogorsk, Chashnikovo, ter Chash…
$430,557
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