Lagerräume in Obuchowo, Russland

13 immobilienobjekte total found
Lager 12 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 12 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 12 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$202,676
Lager 100 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 100 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$2,07M
Lager 3 751 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 751 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 751 m²
Stockwerk 1
F-A: Ein Lager der Klasse "A" wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 k…
$57,919
Lager 6 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 6 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$101,338
Lager 15 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 15 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 15 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atlant Park, 2…
$271,555
Lager 20 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 20 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$337,793
Lager 50 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 50 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhovo-Park, 1 …
$844,482
Lager 1 627 m² in Obuchowo, Russland
Lager 1 627 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 1 627 m²
Stockwerk 1
Angebot zur Miete Lagerfläche von 1626.7m2 Lagerfläche - 1479.2m2, Bürofläche 147,5m2 Betonb…
$25,118
Lager 3 847 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 847 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 847 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Moscow region, Noginsk, RP …
$59,406
Lager 3 935 m² in Obuchowo, Russland
Lager 3 935 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 3 935 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$50,280
Lager 25 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 25 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 25 000 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$452,591
Lager 50 000 m² in Obuchowo, Russland
Lager 50 000 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 50 000 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$905,183
Lager 4 592 m² in Obuchowo, Russland
Lager 4 592 m²
Obuchowo, Russland
Fläche 4 592 m²
Stockwerk 1
Klasse "A" Lagermiete Lage: Region Moskau, Noginsky Bezirk Günstiger Zugang auf der Gorky A…
$80,680
