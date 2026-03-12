Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Golizyno
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Golizyno, Russland

1 immobilienobjekt total found
Lager 11 400 m² in Golizyno, Russland
Lager 11 400 m²
Golizyno, Russland
Fläche 11 400 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird eine beheizte warme Lagerklasse B+ angeboten. Moscow region, d Odintsovo, g…
$16,88M
