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Lagerräume in Sergijew Possad, Russland

gewerbeimmobilien
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6 immobilienobjekte total found
Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L5863 ЧВ Gefrierschränke von 400 m2 Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Region…
$9,570
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L4518 Die Kühlkammern der Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Moskauer Region,…
$9,570
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L4519 Gefrierschränke von 400 m2 Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Region Mo…
$9,570
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Lager 400 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 400 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 400 m²
Stockwerk 1
ID: L5864 ЧВ Die Kühlkammern der Klasse "B+" werden zur Miete angeboten. Lage: Moskauer Regi…
$9,570
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Lager 800 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 800 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
ID: L4517 Kühl- und Gefrierkammern stehen zur Miete zur Verfügung. Lage: Moskau Region, Serg…
$19,141
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Lager 800 m² in Sergijew Possad, Russland
Lager 800 m²
Sergijew Possad, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
ID: L5865 ЧВ Kühl- und Gefrierkammern stehen zur Miete zur Verfügung. Lage: Moskauer Region,…
$19,141
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