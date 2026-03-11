Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Moskau, Russland

Troizk
31
Kommunarka
4
195 immobilienobjekte total found
Lager 5 518 m² in Moskau, Russland
Lager 5 518 m²
Moskau, Russland
Fläche 5 518 m²
Stockwerk -1
Eine beheizte Produktionsstätte der Klasse B+ wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Ryabinov…
$15,51M
$15,51M
Lager 1 440 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 440 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 440 m²
Stockwerk 1
Lage: d Moskau, Krasnopahorsky Bezirk, Shakhovo Dorf, 1f • 5-7 Minuten zu Ring Road • 10 km …
$16,562
$16,562
Lager 1 574 m² in Moskau, Russland
Lager 1 574 m²
Moskau, Russland
Fläche 1 574 m²
Stockwerk 2
Wir bieten ein warmes Class B-Lager zur Miete an. d Moscow, Ryabinova Street, e 37 Seiten 1,…
$31,479
$31,479
Lager 6 540 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 6 540 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 6 540 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13741
$12,15M
$12,15M
Lager 9 140 m² in Moskau, Russland
Lager 9 140 m²
Moskau, Russland
Fläche 9 140 m²
Stockwerk 1
Das Gebäude ist einvolumig, beheizt, Stufensäulen 6x18 m, hat hohe Decken (bis zu 11,5 m), h…
$12,32M
$12,32M
Lager 3 270 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 3 270 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 3 270 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13738
$6,07M
$6,07M
Lager 9 140 m² in Moskau, Russland
Lager 9 140 m²
Moskau, Russland
Fläche 9 140 m²
Stockwerk 1
Das Gebäude ist einvolumig, beheizt, Stufensäulen 6x18 m, hat hohe Decken (bis zu 11,5 m), h…
$237,494
$237,494
Lager 205 m² in Moskau, Russland
Lager 205 m²
Moskau, Russland
Fläche 205 m²
Stockwerk 3
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. d Moskau, Stavropolskaya St., 41A, 3. Stock (Südo…
$524,785
$524,785
Lager 2 236 m² in Troizk, Russland
Lager 2 236 m²
Troizk, Russland
Fläche 2 236 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Troitsk Bezirk, q-l 203, …
$4,41M
$4,41M
Lager 2 600 m² in Schtscherbinka, Russland
Lager 2 600 m²
Schtscherbinka, Russland
Fläche 2 600 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. d Moscow, Shcherbinka, Simferopol Autobahn, 12, 1…
$41,864
$41,864
Lager 2 250 m² in Moskau, Russland
Lager 2 250 m²
Moskau, Russland
Fläche 2 250 m²
Stockwerk 2
5 MW Kapazität Ramp und Kran, kann man zum 1. Stock des großen Transports fahren 2 Ladeaufzü…
$38,811
$38,811
Lager 2 000 m² in Moskau, Russland
Lager 2 000 m²
Moskau, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk -1
A Klasse B kaltes Lager wird zur Miete angeboten. d Moskau, Kaukasischer B-R, 57 S. 7, -1 St…
$54,311
$54,311
Lager 2 067 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 2 067 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 2 067 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13737
$3,84M
$3,84M
Lager 818 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 818 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13742
$1,52M
$1,52M
Lager 14 014 m² in Moskau, Russland
Lager 14 014 m²
Moskau, Russland
Fläche 14 014 m²
Stockwerk 1
Die Gesamtfläche beträgt 14 014 m2. Gebäude "A" -11 746 m2. Gebäude "B": - 2268 m2. Eintritt…
$42,98M
$42,98M
Lager 5 151 m² in Moskau, Russland
Lager 5 151 m²
Moskau, Russland
Fläche 5 151 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsstätte der Klasse B+ wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Ryabinov…
$15,80M
$15,80M
Lager 78 100 m² in Selenograd, Russland
Lager 78 100 m²
Selenograd, Russland
Fläche 78 100 m²
Stockwerk 1
Die Gesamtfläche beträgt 13,4 Hektar (7 Grundstücke). Die Fläche der Gebäude in der Immobili…
$51,12M
$51,12M
Lager 829 m² in Troizk, Russland
Lager 829 m²
Troizk, Russland
Fläche 829 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13777
$1,50M
$1,50M
Lager 2 268 m² in Moskau, Russland
Lager 2 268 m²
Moskau, Russland
Fläche 2 268 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsanlage der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Saltykovs…
$6,96M
$6,96M
Lager 18 000 m² in Moskau, Russland
Lager 18 000 m²
Moskau, Russland
Fläche 18 000 m²
Stockwerk 1
Der betrachtete Abschnitt befindet sich im südöstlichen Verwaltungsbezirk von Moskau (YUVAO)…
$7,67M
$7,67M
Lager 2 000 m² in Moskau, Russland
Lager 2 000 m²
Moskau, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 4
A Klasse B beheiztes Warmlager wird zur Miete angeboten. d Moscow, Caucasian Reserve, 57 Sei…
$50,051
$50,051
Lager 8 978 m² in Moskau, Russland
Lager 8 978 m²
Moskau, Russland
Fläche 8 978 m²
Stockwerk 1
Büro- und Lagerkomplex auf dem Gebiet der Moskauer Schleifanlage. 2 Gebäude, die 1969 mit ei…
$5,77M
$5,77M
Lager 1 034 m² in Troizk, Russland
Lager 1 034 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13761
$1,87M
$1,87M
Lager 1 203 m² in Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Lager 1 203 m²
Föderationskreis Zentralrussland, Russland
Fläche 1 203 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 Eintrittsbereit – 20. September. ID: w13733
$2,23M
$2,23M
Lager 8 172 m² in Troizk, Russland
Lager 8 172 m²
Troizk, Russland
Fläche 8 172 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13775
$14,77M
$14,77M
Lager 3 001 m² in Moskau, Russland
Lager 3 001 m²
Moskau, Russland
Fläche 3 001 m²
Stockwerk 3
A Klasse B beheiztes Warmlager wird zur Miete angeboten. d Moskau, Kaukasisches Parlament, 5…
$75,111
$75,111
Lager 3 941 m² in Moskau, Russland
Lager 3 941 m²
Moskau, Russland
Fläche 3 941 m²
Stockwerk 2
Eine beheizte Produktionsstätte der Klasse B+ wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Ryabinov…
$11,08M
$11,08M
Lager 1 350 m² in Moskau, Russland
Lager 1 350 m²
Moskau, Russland
Fläche 1 350 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Khimki, Mkr Planernaya, 1 Etage (N…
$27,609
$27,609
Lager 1 635 m² in Troizk, Russland
Lager 1 635 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13764
$2,96M
$2,96M
Lager 4 063 m² in Troizk, Russland
Lager 4 063 m²
Troizk, Russland
Fläche 4 063 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13758
$8,83M
$8,83M

