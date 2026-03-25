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Lagerräume in Staraja Kupawna, Russland

gewerbeimmobilien
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4 immobilienobjekte total found
Lager 20 948 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 20 948 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 20 948 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird beheizte Warmlager Klasse A angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highway …
$23,42M
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Lager 1 500 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 1 500 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Lager mit einer Gesamtfläche von 1500 Quadratmetern, Die Arbeitshöhe des Lagers beträgt 8 m.…
$15,788
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Lager 10 474 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 10 474 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 10 474 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highwa…
$11,71M
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Lager 5 184 m² in Staraja Kupawna, Russland
Lager 5 184 m²
Staraja Kupawna, Russland
Fläche 5 184 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird beheizte Warmlager Klasse A angeboten. Moscow region, Noginsk, ter Highway …
$5,80M
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