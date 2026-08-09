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Lagerräume in Kommunarka, Russland

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gewerbeimmobilien
33
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21
9 immobilienobjekte total found
Lager 2 094 m² in Kommunarka, Russland
Lager 2 094 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 2 094 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. d Moscow, Kommunarka Distrikt, Platz 3, 1 Etage (Südwes…
$51,889
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Lager 16 696 m² in Kommunarka, Russland
Lager 16 696 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 16 696 m²
Stockwerk 1
ID: w8511 Der vorgeschlagene Preis der Immobilie umfasst: Modular-Rahmen-Gebäude (16695 qm) …
$20,76M
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Lager 1 543 m² in Kommunarka, Russland
Lager 1 543 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 1 543 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. d Moscow, Kommunarka Distrikt, Platz 3, 1 Etage (Südwes…
$38,223
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TekceTekce
Lager 8 186 m² in Kommunarka, Russland
Lager 8 186 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 8 186 m²
Stockwerk 1
Die Böden sind eine Tauchplatte. ID: w13611
$170,468
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Lager 2 800 m² in Kommunarka, Russland
Lager 2 800 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 2 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Klasse-B-Lager zur Miete. d Moskau, Bezirk Kommunarka, Dorf Mamyri, 87…
$56,230
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Lager 7 035 m² in Kommunarka, Russland
Lager 7 035 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 7 035 m²
Stockwerk 1
Das neue Class A Lager ist zur Miete erhältlich. Geeignet für Produktionszwecke (Lichterzeug…
$174,299
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Lager 2 106 m² in Kommunarka, Russland
Lager 2 106 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 2 106 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. d Moscow, Kommunarka Distrikt, Platz 3, 1 Etage (Südwes…
$52,174
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Lager 2 241 m² in Kommunarka, Russland
Lager 2 241 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 2 241 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. d Moscow, Kommunarka Distrikt, Platz 3, 1 Etage (Südwes…
$55,512
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Lager 14 307 m² in Kommunarka, Russland
Lager 14 307 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 14 307 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Lagerkomplexes: 14,307,42 m2 Lagermarke 0 - 8 401.71 m2, Rampa, Rampe - 390…
$354,470
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