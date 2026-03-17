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Lagerräume in Oblast Twer, Russland

gewerbeimmobilien
6
6 immobilienobjekte total found
Lager 3 000 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Tver Region, Kalininsky Bezirk, Borovle…
$27,691
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Lager 4 500 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 4 500 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 4500 m2,…
$41,536
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Lager 1 500 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 1 500 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Tver Region, Kalininsky Bezirk, Bor…
$1,05M
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Lager 1 500 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 1 500 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Tver Region, Kalininsky Bezirk, Borovle…
$13,845
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Lager 3 000 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 3 000 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Tver Region, Kalininsky Bezirk, Bor…
$2,09M
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Lager 4 500 m² in Kalininsky District, Russland
Lager 4 500 m²
Kalininsky District, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse Ein beheiztes Lager wird zum Verkauf angeboten. Tver Region, Kalininsky Bezirk, Bor…
$3,14M
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