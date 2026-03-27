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Lagerräume in Otradnoe, Russland

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8
8 immobilienobjekte total found
Lager 2 574 m² in Otradnoe, Russland
Lager 2 574 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 2 574 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otradnoye Dorf, Pyatnitsk…
$57,990
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Lager 2 575 m² in Otradnoe, Russland
Lager 2 575 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 2 575 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otradnoye Dorf, Pyatnitsk…
$52,841
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Lager 9 005 m² in Otradnoe, Russland
Lager 9 005 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 9 005 m²
Stockwerk 1
ID: w11957 Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Es befindet sich im Nordwesten von Mos…
$19,05M
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Lager 1 511 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 511 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 511 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$3,16M
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Lager 1 656 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 656 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 656 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$3,46M
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Lager 9 216 m² in Otradnoe, Russland
Lager 9 216 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 9 216 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagergebäude rechteckige Form, Rahmen aus Stahlmetall, umschließende Strukturen - S…
$19,25M
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Lager 8 389 m² in Otradnoe, Russland
Lager 8 389 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 8 389 m²
Stockwerk 1
Modernes Lagergebäude rechteckige Form, Rahmen aus Stahlmetall, umschließende Strukturen - S…
$17,53M
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Lager 1 944 m² in Otradnoe, Russland
Lager 1 944 m²
Otradnoe, Russland
Fläche 1 944 m²
Stockwerk 1
Ein warmes Lager der Klasse A wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, Krasnogorsk, Otra…
$4,06M
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