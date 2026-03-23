Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Krasnogorsk
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Krasnogorsk, Russland

gewerbeimmobilien
4
3 immobilienobjekte total found
Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 3
ID: L4979 Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Krasno…
$16,251
Eine Anfrage stellen
Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 6
ID: L5857 ЧВ Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Kra…
$16,251
Eine Anfrage stellen
Lager 1 400 m² in Krasnogorsk, Russland
Lager 1 400 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 1 400 m²
Stockwerk 3
ID: L5859 ЧВ Produktions- und Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau, Kra…
$16,251
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen