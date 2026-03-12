Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Troizk, Russland

gewerbeimmobilien
31
31 immobilienobjekt total found
Lager 20 432 m² in Troizk, Russland
Lager 20 432 m²
Troizk, Russland
Fläche 20 432 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13765
$36,94M
Lager 4 905 m² in Troizk, Russland
Lager 4 905 m²
Troizk, Russland
Fläche 4 905 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13770
$8,87M
Lager 1 048 m² in Troizk, Russland
Lager 1 048 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 048 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13762
$1,89M
Lager 800 m² in Troizk, Russland
Lager 800 m²
Troizk, Russland
Fläche 800 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13760
$1,74M
Lager 1 635 m² in Troizk, Russland
Lager 1 635 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 635 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13764
$2,96M
Lager 1 204 m² in Troizk, Russland
Lager 1 204 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 204 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13763
$2,18M
Lager 781 m² in Troizk, Russland
Lager 781 m²
Troizk, Russland
Fläche 781 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13774
$1,41M
Lager 4 063 m² in Troizk, Russland
Lager 4 063 m²
Troizk, Russland
Fläche 4 063 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13758
$8,83M
Lager 3 052 m² in Troizk, Russland
Lager 3 052 m²
Troizk, Russland
Fläche 3 052 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13756
$6,64M
Lager 3 100 m² in Troizk, Russland
Lager 3 100 m²
Troizk, Russland
Fläche 3 100 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13768
$5,60M
Lager 3 270 m² in Troizk, Russland
Lager 3 270 m²
Troizk, Russland
Fläche 3 270 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13769
$5,91M
Lager 609 m² in Troizk, Russland
Lager 609 m²
Troizk, Russland
Fläche 609 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13772
$1,10M
Lager 2 067 m² in Troizk, Russland
Lager 2 067 m²
Troizk, Russland
Fläche 2 067 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13766
$3,74M
Lager 6 540 m² in Troizk, Russland
Lager 6 540 m²
Troizk, Russland
Fläche 6 540 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13773
$11,82M
Lager 795 m² in Troizk, Russland
Lager 795 m²
Troizk, Russland
Fläche 795 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13759
$1,73M
Lager 1 606 m² in Troizk, Russland
Lager 1 606 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 606 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13754
$3,49M
Lager 829 m² in Troizk, Russland
Lager 829 m²
Troizk, Russland
Fläche 829 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13777
$1,50M
Lager 2 041 m² in Troizk, Russland
Lager 2 041 m²
Troizk, Russland
Fläche 2 041 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13755
$4,44M
Lager 1 011 m² in Troizk, Russland
Lager 1 011 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 011 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13757
$2,20M
Lager 1 034 m² in Troizk, Russland
Lager 1 034 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 034 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13761
$1,87M
Lager 8 172 m² in Troizk, Russland
Lager 8 172 m²
Troizk, Russland
Fläche 8 172 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13775
$14,77M
Lager 602 m² in Troizk, Russland
Lager 602 m²
Troizk, Russland
Fläche 602 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13771
$1,09M
Lager 818 m² in Troizk, Russland
Lager 818 m²
Troizk, Russland
Fläche 818 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13776
$1,48M
Lager 2 236 m² in Troizk, Russland
Lager 2 236 m²
Troizk, Russland
Fläche 2 236 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zum Verkauf angeboten. d Moscow, Troitsk Bezirk, q-l 203, …
$4,41M
Lager 2 454 m² in Troizk, Russland
Lager 2 454 m²
Troizk, Russland
Fläche 2 454 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13767
$4,44M
Lager 9 833 m² in Troizk, Russland
Lager 9 833 m²
Troizk, Russland
Fläche 9 833 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 - Juni 2026. ID: w13778
$17,78M
Lager 3 211 m² in Troizk, Russland
Lager 3 211 m²
Troizk, Russland
Fläche 3 211 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w13409
$6,98M
Lager 827 m² in Troizk, Russland
Lager 827 m²
Troizk, Russland
Fläche 827 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w12667
$1,80M
Lager 1 590 m² in Troizk, Russland
Lager 1 590 m²
Troizk, Russland
Fläche 1 590 m²
Stockwerk 1
Spaltenschritt - 12x18 ID: w12669
$3,46M
Lager 8 227 m² in Troizk, Russland
Lager 8 227 m²
Troizk, Russland
Fläche 8 227 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. d Moscow, Troitsk Bezirk, Evseyevo Dorf, 53, 1 Stoc…
$192,394
