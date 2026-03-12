Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Widnoje, Russland

Lager 2 032 m² in Widnoje, Russland
Lager 2 032 m²
Widnoje, Russland
Fläche 2 032 m²
Stockwerk 1
Die Lagerfläche von 2032.0 m2 befindet sich im Süden von Moskau, 3 km von der Moskauer Rings…
$42,241
Lager 16 915 m² in Leninsky District, Russland
Lager 16 915 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 16 915 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$35,22M
Lager 1 956 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 956 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 956 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$4,07M
Lager 1 330 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 330 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 330 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. Str…
$30,763
Lager 2 300 m² in Widnoje, Russland
Lager 2 300 m²
Widnoje, Russland
Fläche 2 300 m²
Stockwerk 1
Zur Miete wird ein Lagerbereich der Klasse "B +" angeboten. Lage: MO, Vidnoye, die erste Lin…
$47,897
Lager 978 m² in Leninsky District, Russland
Lager 978 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 978 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$2,04M
Lager 9 826 m² in Leninsky District, Russland
Lager 9 826 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 9 826 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$20,46M
Lager 6 500 m² in Leninsky District, Russland
Lager 6 500 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 6 500 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$14,36M
Lager 33 618 m² in Widnoje, Russland
Lager 33 618 m²
Widnoje, Russland
Fläche 33 618 m²
Stockwerk 1
ID: w8838 Industrie- und Lagerkomplex. Derzeit wird die Anlage zur Herstellung von weichen u…
$25,74M
Lager 1 500 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 500 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheiztes Warmlager wird zum Verkauf angeboten. Moscow region, d Vidnoye, ter Kas…
$2,31M
Lager 3 993 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 993 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 993 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. Str…
$92,402
Lager 10 713 m² in Leninsky District, Russland
Lager 10 713 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 10 713 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$22,31M
Lager 1 913 m² in Widnoje, Russland
Lager 1 913 m²
Widnoje, Russland
Fläche 1 913 m²
Stockwerk 1
Klasse B Speicherplatz wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Vidnoye, 5 km von der Moskauer Ri…
$24,120
Lager 643 m² in Leninsky District, Russland
Lager 643 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 643 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$1,34M
Lager 4 932 m² in Leninsky District, Russland
Lager 4 932 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 4 932 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$10,27M
Lager 978 m² in Leninsky District, Russland
Lager 978 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 978 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. Str…
$22,625
Lager 3 183 m² in Leninsky District, Russland
Lager 3 183 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 3 183 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$7,03M
Lager 1 330 m² in Leninsky District, Russland
Lager 1 330 m²
Leninsky District, Russland
Fläche 1 330 m²
Stockwerk 1
Klasse A Lager wird zum Verkauf angeboten. Moskauer Region, d Vidnoye, Petrushino Dorf, 1. S…
$2,77M
