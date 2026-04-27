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Lagerräume in Serpuchow, Russland

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3 immobilienobjekte total found
Lager 1 500 m² in Serpuchow, Russland
Lager 1 500 m²
Serpuchow, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse C isoliert Lager ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, Serpukhov, Pushkin Stree…
$7,302
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Lager 1 620 m² in Serpuchow, Russland
Lager 1 620 m²
Serpuchow, Russland
Fläche 1 620 m²
Stockwerk 1
ID: w12275 Klasse C kalte Lagerung zur Miete. Moscow region, Serpukhov, Severnoye shosse, bl…
$10,773
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Lager 6 480 m² in Serpuchow, Russland
Lager 6 480 m²
Serpuchow, Russland
Fläche 6 480 m²
Stockwerk 1
A Klasse C Kaltlager ist zur Miete angeboten. Moskauer Region, g Serpukhov, Nordautobahn, 3/…
$43,093
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