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Lagerräume in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland

gewerbeimmobilien
15
15 immobilienobjekte total found
Lager 1 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5148 LIGHT INDUSTRIAL Industrie- und Lagergebäude zu vermieten. Deckenhöhe - 8 m. Beton…
$11,320
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Lager 3 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L5852 ЧВ Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zur Miete a…
$22,640
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Lager 1 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5851 ЧВ Ein Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zur Miete…
$11,320
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Lager 4 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
Das Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zum Verkauf angeboten.…
$2,97M
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Lager 3 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L5150 Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zum Verkauf an…
$1,98M
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Lager 6 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Yaroslavl Region, Bezirk Yaroslavl, Dor…
$45,280
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Lager 10 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 10 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5848 ЧВ Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zum Verkauf…
$6,93M
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Lager 10 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 10 500 m²
Stockwerk 1
ID: L51 Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zum Verkauf ange…
$6,93M
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Lager 6 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
Das Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zum Verkauf angeboten.…
$3,96M
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Lager 1 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5850 ЧВ Ein Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zum Verka…
$990,501
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Lager 1 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: L5149 Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zum Verkauf ange…
$990,501
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Lager 4 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 4 500 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheiztes Lager wird zur Miete angeboten. Yaroslavl Region, Bezirk Yaroslavl, Dor…
$33,960
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Lager 3 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L5147 Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zur Miete ange…
$22,640
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Lager 3 000 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: L5849 ЧВ Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" werden zum Verkauf…
$1,98M
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Lager 7 500 m² in Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Lager 7 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Russland
Fläche 7 500 m²
Stockwerk 1
Das Produktions- und Lagergebäude des Formats "LIGHT INDUSTRIAL" wird zum Verkauf angeboten.…
$4,95M
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