Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Stupino
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Lager

Lagerräume in Stupino, Russland

gewerbeimmobilien
6
6 immobilienobjekte total found
Lager 1 577 m² in Stupino, Russland
Lager 1 577 m²
Stupino, Russland
Fläche 1 577 m²
Stockwerk 1
ID: L7385 Die Gesamtfläche der Räumlichkeiten beträgt 1576,50 m2. Die Räumlichkeiten verfüge…
$3,731
Eine Anfrage stellen
Lager 4 707 m² in Stupino, Russland
Lager 4 707 m²
Stupino, Russland
Fläche 4 707 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagerfläche von 4706,5 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Stupino,…
$55,694
Eine Anfrage stellen
Lager 2 777 m² in Stupino, Russland
Lager 2 777 m²
Stupino, Russland
Fläche 2 777 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Kaltlager mit einer Fläche von 2776,8 m2. Lage: MO, Stupino, 80 km von MKAD a…
$21,906
Eine Anfrage stellen
Lager 6 696 m² in Stupino, Russland
Lager 6 696 m²
Stupino, Russland
Fläche 6 696 m²
Stockwerk 1
Eine Produktions- und Lagerfläche von 6696 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Stupino, 8…
$79,237
Eine Anfrage stellen
Lager 3 441 m² in Stupino, Russland
Lager 3 441 m²
Stupino, Russland
Fläche 3 441 m²
Stockwerk 1
Ein Lager mit einer Gesamtfläche von 3441 m2 wird zur Miete angeboten. Das Hotel liegt im Sü…
$40,719
Eine Anfrage stellen
Lager 2 220 m² in Stupino, Russland
Lager 2 220 m²
Stupino, Russland
Fläche 2 220 m²
Stockwerk 1
A Klasse B beheiztes Warmlager wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Stupino, Transport…
$26,270
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen