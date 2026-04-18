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Langfristige Miete von Lager in Russland

Kaliningrad
6
Föderationskreis Nordwest
7
7 immobilienobjekte total found
Lager 800 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 800 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 800 m²
Lager von 800 m2 im Moskauer Bezirk, Wahrzeichen Yemelyanova str., Energetikov str. Objekt 2…
$3,273
pro Monat
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Lager 400 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 400 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 400 m²
Ort: Kaliningrad region., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, Zavodskaya Straße., 13A, Moskauer Bezi…
$1,047
pro Monat
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Lager 420 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 420 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 420 m²
Lager auf 2 Ebenen, auf der 1. Ebene: 280 qm, 2. Ebene: 140 qm. Meter. 24-Stunden-Zugang, He…
$1,571
pro Monat
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Lager 2 000 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 2 000 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 2 000 m²
Ort: Kaliningrad region., Kaliningrad, mkr-n Coastal, Factory street., 13A, Bezirk Moscow Ow…
$5,237
pro Monat
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Lager 300 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 300 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 300 m²
Lager auf dem geschützten Gebiet auf der Straße. Dzerzhinsky. Ausgezeichnete Zufahrtsstraßen…
$884
pro Monat
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Lager 3 000 m² in Föderationskreis Nordwest, Russland
Lager 3 000 m²
Föderationskreis Nordwest, Russland
Fläche 3 000 m²
Kaliningrad region., Kaliningrad, Mkr-n Coastal, Zavodskaya Straße., 13A, Moskowski Eigentüm…
$7,856
pro Monat
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Lager 8 m² in Kaliningrad, Russland
Lager 8 m²
Kaliningrad, Russland
Fläche 8 m²
Ich vermiete einen Abstellraum von 8 qm im Erdgeschoss im neuen Haus Victory Avenue 80. Um W…
$92
pro Monat
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