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Lagerräume in Domodedowo, Russland

gewerbeimmobilien
23
23 immobilienobjekte total found
Lager 9 820 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 820 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 820 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie eine moderne beheizte Lagerklasse "A" Wir bieten eine hochwertige beheizte Lager…
$142,486
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Lager 19 640 m² in Domodedowo, Russland
Lager 19 640 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 19 640 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 19,640 m…
$284,972
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Lager 13 390 m² in Domodedowo, Russland
Lager 13 390 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 13 390 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$173,821
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Lager 16 441 m² in Domodedowo, Russland
Lager 16 441 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 16 441 m²
Stockwerk 1
Lagerkomplex mit einer Gesamtfläche von 16,441,2 qm, mit Abmessungen in den Extremachsen: 21…
$25,49M
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Lager 9 026 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 026 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 026 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Region Moskau, d Domodedovo…
$149,126
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Lager 2 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 2 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$25,150
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Lager 1 970 m² in Domodedowo, Russland
Lager 1 970 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 1 970 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Domodedovo, mkr Severny, Logistical st…
$29,728
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Lager 4 800 m² in Domodedowo, Russland
Lager 4 800 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 4 800 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse B+. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter …
$60,361
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Lager 9 820 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 820 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 820 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. Gesamtfläche von 9820 m2,…
$142,486
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Lager 940 m² in Domodedowo, Russland
Lager 940 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 940 m²
Stockwerk 1
Professionelles Lager der Klasse Ein verantwortliches Lager in Domodedovo. Vorteile der Lage…
$13,094
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Lager 10 026 m² in Domodedowo, Russland
Lager 10 026 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 10 026 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moscow region, d Domodedovo, mkr White Stolby, Lermonto…
$159,731
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Lager 54 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 54 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 54 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$700,996
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Lager 7 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 7 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskau Region, d Domodedovo, mr Vostryakovo, ter Tricol…
$101,568
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Lager 1 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 1 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Warehouse 1 440 m2 der Klasse B vom Eigentümer In der Nähe der Autobahn Kashirskoye, 30 km …
$11,608
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Lager 625 m² in Domodedowo, Russland
Lager 625 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 625 m²
Stockwerk 1
Professionelles Lager der Klasse Ein verantwortliches Lager in Domodedovo. Vorteile der Lage…
$8,706
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Lager 100 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 100 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 100 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$1,36M
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Lager 19 640 m² in Domodedowo, Russland
Lager 19 640 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 19 640 m²
Stockwerk 1
Mieten Sie eine moderne beheizte Lagerklasse "A" Wir bieten eine hochwertige beheizte Lager…
$284,972
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Lager 31 390 m² in Domodedowo, Russland
Lager 31 390 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 31 390 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$407,486
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Lager 18 000 m² in Domodedowo, Russland
Lager 18 000 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 18 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Domodedovo, Danilovo Dorf, 69, 1 Etage…
$233,665
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Lager 12 792 m² in Domodedowo, Russland
Lager 12 792 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 12 792 m²
Stockwerk 1
Klasse Ein Lager mit einer Gesamtfläche von 12792 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: MO, Dom…
$203,799
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Lager 1 900 m² in Domodedowo, Russland
Lager 1 900 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 1
Professionelles Lager der Klasse Ein verantwortliches Lager in Domodedovo. Vorteile der Lage…
$26,466
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Lager 19 640 m² in Domodedowo, Russland
Lager 19 640 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 19 640 m²
Stockwerk 1
Beheizte Klasse Ein Lager zur Miete. Die Ankündigung ist relevant. 8 km von Moskau Gesamtflä…
$284,972
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Lager 9 026 m² in Domodedowo, Russland
Lager 9 026 m²
Domodedowo, Russland
Fläche 9 026 m²
Stockwerk 1
Eine Klasse Ein beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. Region Moskau, d Domodedovo…
$149,126
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