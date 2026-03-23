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Lagerräume in Ramenskoje, Russland

gewerbeimmobilien
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3 immobilienobjekte total found
Lager 2 350 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 2 350 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 2 350 m²
Stockwerk 1
Eine beheizte Produktionsstätte der Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Rame…
$25,958
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Lager 3 200 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 3 200 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 3 200 m²
Stockwerk 1
A Klasse B-Produktionsanlage wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Ramenskoye, Mikhalev…
$31,722
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Lager 5 200 m² in Ramenskoje, Russland
Lager 5 200 m²
Ramenskoje, Russland
Fläche 5 200 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Class A-Lager. Moskauer Region, Ramenskoye, Mikhalevich Straße, 49, 1 …
$64,803
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