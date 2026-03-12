Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Lagerräume in Lytkarino, Russland

Lager 8 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 8 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 8 000 m²
Stockwerk 1
Die Produktions- und Lagerbereiche der Klasse "A" LIGHT INDUSTRIAL werden zum Verkauf angebo…
$14,04M
Lager 7 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 7 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 7 000 m²
Stockwerk 1
Die Produktions- und Lagerbereiche der Klasse "A" LIGHT INDUSTRIAL werden zum Verkauf angebo…
$12,29M
Lager 9 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 9 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 9 000 m²
Stockwerk 1
Die Produktions- und Lagerbereiche der Klasse "A" LIGHT INDUSTRIAL werden zum Verkauf angebo…
$15,80M
Lager 6 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 6 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 6 000 m²
Stockwerk 1
ID: w12446 Klasse "A" Produktions- und Lagerstätten von LIGHT INDUSTRIAL Format werden zum V…
$10,53M
Lager 3 600 m² in Lytkarino, Russland
Lager 3 600 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 3 600 m²
Stockwerk 2
ID: w10500 Lagerräume mit einer Gesamtfläche von 3600 m2 werden zur Miete angeboten. Lage: M…
$15,903
Lager 5 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 5 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 5 000 m²
Stockwerk 1
ID: w11734 Klasse "A" Produktions- und Lagerstätten von LIGHT INDUSTRIAL Format werden zum V…
$8,78M
Lager 4 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 4 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 4 000 m²
Stockwerk 1
ID: w11735 Klasse "A" Produktions- und Lagerstätten von LIGHT INDUSTRIAL Format werden zum V…
$7,02M
Lager 1 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 1 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
Die Produktions- und Lagerbereiche der Klasse "A" LIGHT INDUSTRIAL werden zum Verkauf angebo…
$1,76M
Lager 2 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 2 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
ID: w11441 Klasse "A" LIGHT INDUSTRIAL Produktions- und Lagerstätten werden zum Verkauf ange…
$3,51M
Lager 3 000 m² in Lytkarino, Russland
Lager 3 000 m²
Lytkarino, Russland
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 1
ID: w10908 Klasse "A" Produktions- und Lagerstätten von LIGHT INDUSTRIAL Format werden zum V…
$5,27M
