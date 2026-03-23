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Lagerräume in Tschechow, Russland

gewerbeimmobilien
7
6 immobilienobjekte total found
Lager 1 533 m² in Tschechow, Russland
Lager 1 533 m²
Tschechow, Russland
Fläche 1 533 m²
Stockwerk 1
Arenda steht separat 2-stöckiges Gebäude in einem kapitalbeheizten Gebäude, hohe Decken von …
$9,785
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Lager 2 036 m² in Tschechow, Russland
Lager 2 036 m²
Tschechow, Russland
Fläche 2 036 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück in den Bergen. Tschechow. Das Zentrum einer großen Industriezone. Gegen eine …
$1,08M
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Lager 3 238 m² in Tschechow, Russland
Lager 3 238 m²
Tschechow, Russland
Fläche 3 238 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht Ihnen eine Anlage zur Verfügung: Autobahn Tschechow, Simferopol, 55 km von…
$2,21M
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Lager 1 900 m² in Tschechow, Russland
Lager 1 900 m²
Tschechow, Russland
Fläche 1 900 m²
Stockwerk 1
ID: w12327 Beheizte Hangar Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskauer Region, Tschechow, ul…
$14,336
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Lager 24 160 m² in Tschechow, Russland
Lager 24 160 m²
Tschechow, Russland
Fläche 24 160 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein Zimmer der Klasse "A" mit einer Fläche von 12200 m2 zu mieten. Lage: MO, Mr. …
$356,399
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Lager 2 036 m² in Tschechow, Russland
Lager 2 036 m²
Tschechow, Russland
Fläche 2 036 m²
Stockwerk 1
Ein Grundstück in den Bergen. Tschechow. Das Zentrum einer großen Industriezone. Gegen eine …
$9,867
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