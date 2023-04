Die Türkei ist ein Land der Gegensätze. An der Kreuzung von Europa und Asien gelegen, nimmt sie die bunten Merkmale der verschiedenen Kulturen gleichmäßig auf und schafft es, sie zu einem harmonischen Cocktail zu vereinen. Das Leben in diesem Staat ist nicht nur für einheimische Bürger komfortabel und sicher, sondern auch für Ausländer, die sich für den Kauf einer Immobilie in Istanbul oder anderen türkischen Städten entschieden haben.

Vorteile des Immobilienkaufs in Istanbul, Türkei

Eine eigene Immobilie in Istanbul zu besitzen, ist aus vielen Gründen von Vorteil. Zu den wichtigsten gehören:

Investitionsattraktivität ─ der Wert von Immobilien in Istanbul steigt ständig;

der offizielle Status ─ die Eigentümer können eine Aufenthaltsgenehmigung/Daueraufenthaltsgenehmigung/Staatsbürgerschaft beantragen;

Stabilität ─ stabile wirtschaftliche Lage im Land;

Geschäftsmöglichkeiten ─ eine klare Gesetzgebung und eine günstige Besteuerung ermöglichen es, ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und zu entwickeln.

Immobilienpreise in Istanbul

Die Kosten für Wohnraum in Istanbul sind auf dem Primär- und Sekundärmarkt sehr unterschiedlich. Ein Quadratmeter im Zentrum kostet ab 1370 Euro, außerhalb des Zentrums ─ etwa 635 Euro. Der genaue Preis einer Immobilie in Istanbul hängt von ihrer Lage und anderen wichtigen Merkmalen ab.

Beliebte Bezirke für den Kauf von Immobilien in Istanbul

Besiktas ─ umweltfreundliches Küstengebiet mit prestigeträchtigen Immobilien (ab 1900 Euro pro qm)

Kartal ─ ein Ort im asiatischen Teil der Stadt, an dem man preiswert Wohnungen kaufen kann (670-800 Euro pro Quadratmeter);

Uskudar ─ Authentische Gegend mit guter Infrastruktur, ein großartiger Ort für ein ruhiges Leben (ab 1.550 Euro pro Quadratmeter);

Saryer ─ ein grünes Luxusviertel in der Küstenregion des Bosporus (ab 2.400 € pro m²).

Sehenswürdigkeiten in Istanbul

Istanbul ist eine der ältesten und schönsten Städte der Welt. Architektonische, historische und moderne Denkmäler sind hier auf Schritt und Tritt zu finden. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten gehören:

Die Hagia Sophia ist das Wahrzeichen der Stadt, ein prächtiges Gebäude mit einer riesigen Kuppel, das sowohl als christlicher Tempel als auch als muslimische Moschee genutzt wurde;

Tokapa-Palast — ein grandioser Museumskomplex, der einst mehrere türkische Sultane beherbergte;

Großer Basar ─ ein riesiger Markt mit starkem lokalem Flair.